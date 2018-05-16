Tüm Playstation'ların Başlangıç Müzikleri

Küçüklüğünde bir kere dahi olsa Playstation'ın başına oturmuş herkesin gözlerini dolduracak olan bir videoyla karşınızdayız.

Siz de bana katılır mısınız bilmiyorum ama Sony gerçekten farklı bir firma. Şahsen ben E3 tanıtımları olsun, ürettiği ürünlerin kalitesi olsun Sony'ye çok başka bir sempatiyle bakıyorum. Sony'nin konsollarına bir kez olsun bulaşmış biri, eminim benimle hemfikirdir.

Bir YouTube kanalında yayınlanan video sayesinde şu ana dek çıkmış bütün Playstation konsolları (PS, PS2, PS3, PS4, PSP ve PS Vita) açılırken nasıl ses çıkarıyordu, konsola özgü disk takıldığında gelen farklı sesler nelerdi, bunları derlemiş. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

Eğer siz de PS4 sahibiyseniz ve eski nesil temalardaki sesleri özlüyorsanız, PSN Store'dan 20. yıla özgü tasarlanan temayı kullanabilirsiniz.