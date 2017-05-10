Dinozor Kuşlarına Ait, 'Araba' Büyüklüğünde Yuvalar Bulundu!

7.5 metreye kadar ulaşıp kilolarıyla fillere kafa tutan dev dinozor kuşu Beibeilong sinensis, bilim insanlarının yeni araştırma konusu oldu. Bulunan yumurtalar, tür hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağladı.

Milyonlarca yıl önce yaşayan dinozor türlerine ait fosillerin yer altından kazılarak bulunmasına devam ediliyor. Dünya üzerinde yaşamış en büyük kuş olduğu düşünülen Beibeilong Sinensis, inanılmaz vücut ölçülerine sahip bir canlıydı. Günümüzde Beibeilong Sinensis’e en yakın tür olan deve kuşları, en fazla 2.75 metre uzunluğuna çıkabiliyor. Yetişkin bir Beibeilong Sinensis ise 7.5 metreye kadar uzayabiliyor ve 3 ton ağırlığına çıkabiliyordu.

Devasa Oviraptorosaur tüylü kuşlara ait olduğu düşünülen bir fosil, bu kuşlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu kuş türünün tek seferde onlarca yumurtayla kuluçkaya yattığı ve yuvanın küçük bir araba büyüklüğünde olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, fosilin yumurtalarla dolu bir yuvada fosilleştiğini gösteriyor. Embriyodan dönüşmüş fosil, yaklaşık 38 cm uzunluğa sahip. 1990’lı yılların başında bulunan fosil, Çin’in Henan eyaletinde bir çiftçi tarafından bulundu ve bunca yıl boyunca özel bir koleksiyona dönüştürüldü.

Araştırmacılar, bu embriyoya “Bebek Louie” adını verdiler. Şekli itibari ile ilk bulunduğunda ünlü Çin ejderhasının bulunduğunu düşünen Çinliler, aslında her haliyle günümüzün kuşlarına benzer ancak daha büyük boyutlarda olan kuş türünün yavrusu olduğunu anladılar. Çin, Moğolistan, Kore ve Kuzey Amerika’da bulunan fosiller ve yumurtalar sayesinde, Oviraptorosaur’ların bu bölgelerde yaşadığı düşünülüyor.

Karşınıza buna benzer devasa bir kuş çıksa ilk tepkiniz ne olurdu?