Dinozorlar hakkındaki bilgiler, dünya tarihini kökten değiştirecek nitelikte. Keşfedilen bulgular, Güney Amerika ülkelerini ciddi biçimde değiştirecek düzeyde.

Birkaç yüzyılda dinozor soy ağacının radikal bozulması, bilim insanlarını tarih öncesi canavarlar için yeni bir araştırmaya neden oldu. İskoçya'da bulunan belirsiz kedi boyundaki yaratık dengeleri altüst etti.

Akademik dünyadaki tartışmalara yol açan analiz, dinozorların yüzyılı aşkın bir süredir sınıflandırıldığı iki temel grup hakkında yeniden düşünmeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Hipotezlerin doğru olduğu ispatlanırsa, aile ağacının gözden geçirilmiş versiyonu, evrimsel tarihin bu bölümü hakkındaki en temel varsayımlardan bazılarını, tüm dinozorların ortak atalarının neye benzediğini ve nereden geldiğini de içerecek şekilde biçimlenebilir.. İskoçya, hayatın nasıl yürüdüğünü anlamanın anahtarını elinde tutuyor pek çok bilim insanı, Bazı veriler be ilk dinozorların Güney Amerika ve Tanzanya'dan gelen bozulmadan korunmuş fosiller üzerine kurulu olan, daha sonra güney yarım kürede olacak olan Gondwana olarak bilinen antik kıtada yaklaşık 237 milyon yıl önce ortaya çıktığı görüşünü destekliyor.

Bununla birlikte, son analiz, Saltopus adlı İskoç örneğini, fosil kayıtlarındaki en yakın şei olarak tanımlıyor. Cambridge Üniversitesindeki üç yıllık projeye öncülük eden lisans üüstü öğrencisi Matt Baron, dinozorların kökeni kesin olarak kesin olarak tespit edilemeyecek olsa da, bulgularının kuzey yarımkürede çekişmesine neden olduğunu iddia etti ve Dinozorların İskoçya kökenli olabileceğini" iddia etti. Araştırmacı, "Bu, açık bir şekilde, Güney Amerikalı araştırmacılar tarafından düşmanlıkla karşılanacak" eklemesini yaptı.

Beklendiği üzere, sonuçlar Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nde saygıdeğer bir paleontolog olan Max Langer dahil bazı bilim insanlarının tepkisi ile karşılaştı. Adam, "Bu adam hakkında özel bir şey yok. Saltopus evrim açısından doğru yerde, ancak bu tür bir dinozor öncüsü için daha iyi adaylar olacak daha iyi fosiller var." ifadelerini klllanıyor.

Elde edilen bulgular, Stegosaurus ve Triceratops gibi dinozorların geleneksel olarak tank benzeri zırhlı canavarlar olarak tasvir edilmesinin mantık içerisinde desteklenebileceği tezini destekliyor.