Dinozorlar Nasıl Oldu da Kuşlara Dönüştüler?

Dinozorların nesli, milyonlarca yıl önce büyük bir felaketle yok olma sürecine girmiş ve de tükenmişti. Fakat bugün yaşayan ve çok iyi bildiğimiz birçok kuş türü ile akraba oldukları da ispatlanmıştı. Bilim insanları, sonunda bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğine dair yeni bulgular elde ettiler.

Uzmanlar, dinozorların fosillerinden elde ettikleri genetik bilgileri, modern kuşların genetik bilgileriyle karşılaştırdıklarında dikkat çeken benzerlikler yakalamışlardı. Modern kuşların dev T-Rex ve daha küçük olan vahşi Velociraptor'un iki ayaklı torunları oldukları ortaya çıkmıştı.

Farklı dönemlere ait fosillerdeki tüyler, hafif kemikler, hava keseleri, büyük felaketlere rağmen hayatta kalmaya çalışan dinozorların evrim geçirdiğine yönelik en büyük ispatlar ortaya konuldu. Ancak bu evrimsel geçiş sırasındaki DNA değişikliklerini belirlemek büyük bir gizem olarak çözülmeyi bekliyordu.

Tohoku Üniversitesi araştırmacıları, bugün çok iyi bildiğimiz tüylü canlılarda bulunan ve aynı zamanda dinozorlarda da mevcut olduğuna inandıkları bir gen dizisini izole etmeyi başardılar. Dinozorların sahip olduğu tüylerin gelişimi ile bağlantılı olduğu kesinleşen DNA dizilimi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Araştırmanın yazarı Ryohei Seki "Tüyler, yalnızca uçuş kabiliyetini değil aynı zamanda bazı türlere özel olarak farklı fonksiyonlara sahipti. Çiftleşmek için yapılan kur ritüellerinde parlamak, avlanma sırasında avı korkutmak için kabarmak gibi işlevleri vardı” şeklinde konuştu.

Uçmak için uzayan kanat ve kuyruk tüylerinin tüylü dinozor fosilleriyle olan genetik ve fiziksel benzerliği, sürecin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. Gün geçtikçe dev T-Rex’lerin kümesten kaçan tavuklara nasıl evrildiğini anlamaya devam edeceğiz.