Dinozorlar Neden Bipedal Canlılar Olarak Evrildiler?

Canada Alberta Üniversitesi'nden paleontologlar, dinozorların neden dört ayak üzerinde yürümeyi bırakıp, arka ayakları üzerinde yükseldiklerini açıklayan bir teori geliştirdi.

Geçtiğimiz günlerde paleontolog Scott Persons ve çalışma ekibi Journal of Theoretical Biology dergisinde bir makale yayınladı. Paleontologlara göre, dinozorların dört

ayakları üzerinde duran canlılardan, 'bipedal' yani iki ayağı üzerinde duran canlılar olarak değişimlerinin sırrı kuyruklarında gizli.

Dinozorlara, bipedalizm kendilerinden çok daha küçük boyutlardaki atalarından miras kaldı. "İlkel dinozorlar kuyruklarında,bacaklarına güç veren büyük kaslara sahipti. Böylesine büyük kas kütlelerine sahip olmak da ilkel dinozorların iki ayak üzerinde durabilmeleri ve hareket edebilmeleri için gerekli gücü sağlıyordu onlara. Benzer bir etkiyi, bugün iki ayakları üzerinde koşabilen modern sürüngenlerde de görebiliriz." demekte makalenin baş yazarı Peterson.

Zamanla dinozorların arka bacakları daha hızlı ve uzun mesafelerde koşabilmelerine olanarak sağlayarak evrilirken, gittikçe küçülen ön bacaklar da vücut ağırlıklarını

azaltarak, dengede durmalarını kolaylaştırdı. Ve neticede, bazı ilkel dinozorlar dört ayak üzerinde durmayı tamamen bırakarak bipedal canlılar haline geldiler.

Şimdiye dek yaygın bilimsel düşünce, dinozorların iki ayaklı canlılara dönüşmelerinin temel sebebinin avlanma olduğu yönündeydi. Fakat Persons'ın yürüttüğü çalışma bu teoriyi çürütmekte. Dinozorların avlanmak için iki ayaklılara evrildiği teorisinin dayanaksız olduğunu belirten Persons, "Pek çok ilkel iki ayaklı otçuldu, ayrıca erken etçil dinozorların da küçük kolları vardı. Dolayısıyla avlarıyla boğuşmak için ellerini kullanmak yerine yemeklerini direkt güçlü çeneleriyle kapıyorlardı." diyor. Yani avlanmak için değil, daha rahat koşabilmek için böyle bir evrim geçirdiler. Bu durum da beraberinde bazı soruları getiriyor. Örneğin, daha hızlı koşabilmek için bir evrim söz konusuysa, neden at ve çita gibi memeliler hala dört ayaklı?

Bu soruya "Sebebi büyük oranda memelilerin o kuyruk temelli bacak kaslarına sahip olmaması." diye yanıt getiren Persons, “Fosil kayıtlarına bakarak ilkel, memeli atalarımızın o kasları ne zaman kaybettiklerinin izini sürebiliyoruz. 252 milyon yıl önce, Permiyen dönemde kaybetmişler gibi gözüküyor.” diye ekliyor. O dönemlerde memeliler tüneller kazıp oyukların içinde yaşamaya adapte oluyordu. Kazmak için güçlü ön bacaklara sahiplerdi. Kaslı arka bacaklar ve kuyruklar, dar oyuklarda hareketi zorlaştırıyordu. Bu yüzden güçlü kuyruk kasların eksikliği, onlara farklı açılardan avantaj sağlıyordu.