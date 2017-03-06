Dinozorlar Neden İki Ayak Üstünde Duruyordu?

Bir bina büyüklüğündeki dev canlılar, dinozorların neden ve nasıl iki ayak üzerinde yürümeyi öğrendiği Alberta Üniversitesi tarafından araştırıldı.

Bilim kurgu filmlerinden, tarih sayfalarından ya da inanılmaz masallardan bildiğimiz ancak bugüne kadar hiç görmediğimiz dinazorlarla ilgili karşımıza çıkan her şeyde genellikle o dev canlıların iki ayak üzerinde durduğunu görüyoruz. Peki neredeyse bir bina kadar büyük olan bu dinazorlar iki ayak üzerinde durmayı neden ve nasıl öğrendi?

Alberta Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre dört bacaklı dinazorların kuyruğunde yer alan ve arka bacaklara güç veren kaslar sayesinde ilk nesil dinazorlar, avlarını yakalamak için iki ayaklarını kullanmaya ihtiyaç duyarak iki ayak üzerinde yürümeyi denedi. Bu denemeler bir süre sonra dinazorların evrim geçirmesine neden oldu. Bu evrimle birlikte dinazorlar, bir süre sonra ihtiyaçlarından ötürü de kendilerini geliştirerek iki ayak üzerinde normal bir şekilde hareket edebilmeye başladı.

Bununla birlikte dinazorların büyük bir çoğunluğu iki ayak üzerinde yürüyordu. Özellikle avlanmaya ihtiyaç duyan dinazorlar, tıpkı bir insan gibi iki ayağı üstünde hareket ederek diğer ayaklarını el gibi kullandı.