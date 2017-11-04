Dinozorları Yok Eden Asteroitle Kanser Tedavisi

Dinozorların yok olmasına neden olan gök taşının beraberinde getirdiği düşünülen iridyum elementi ile hazırlanan bileşik, kanserli hücre içerisindeki oksijenin zehirli bir biçime dönüştürülmesini sağlayarak, kanserli hücreyi bütünüyle öldürürken, sağlıklı hücrelere ise zarar vermiyor.

66 milyon yıl kadar önce dinozorların kökünü kurutan asteroit, kanser öldürücü kozmik bir silah kazandırmış olabilir bizlere. Bilim insanları, Chicxulub asteroitiyle dünyaya gelen bir metal olan iridyumun oksijenin zehirli bir formuyla doldurularak, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabileceğini keşfettiler.

Gümüşi bir metal olan İridyum, en ağır ikinci elementtir ve 2.400 santigrat dereceye kadar sıcaklığa karşı koyabilir. Bilim insanları 1980’li yıllarda iridyumun Dünya’ya gelişiyle dinozorların yok olmasına neden olan asteroitin aynı zamanlara denk geldiğini keşfetmişlerdi.

İngiltere’de bulunan Warwick Üniversitesi ile Çin’deki Yat Sen Üniversitesi’ndeki bilim insanları bu metali kullanarak, sağlıklı hücreleri öldürmeden kanser hücrelerini öldürecek bir yol keşfettiler.

Ekip, kanserli hücrelere enjekte edildiğinde içerideki oksijeni zehirli bir şekle dönüştüren iridyum ve organik materyallerden oluşan bir bileşim geliştirerek, kanserli hücrelerin ölmelerini sağlamış.

Laboratuarda akciğer kanseri tümörü modeli yetiştiren ekip, daha sonra hücrelerin içerisine enjekte edilen iridyum bileşiğini aktive etmek için lazer kullanmış. Elde edilen bulgular, oksijen tabakasının tümörün tüm katmanlarına işleyerek, yok ettiğini gösteriyor.

Araştırma henüz oldukça erken bir aşamada. Üstelik bu bileşik, bir kanser modeli üzerinde denendi henüz. Gerçek hayatta kullanımı için oldukça zaman geçmesi gerekecek. Bununla birlikte çalışmayı yürüten ekipten Cookson Chiu elde edilen bulguların kansere karşı kullanılan iridyum tabanlı bileşiklere dair bilgimizi geliştirecek büyük bir adım olduğunu sö ylüyor.

Lazer ışığı ile kanser hücrelerinin hedef alındığı bir tedavi biçimi olan fotokemoterapi, şu an itibariyle tümörlerin hedef alınarak tedavinin sağlandığı seçenekler arasında önemli bir yer edindi. Bu önemli bir araştırma sahası zira kanser hastaları hızla mevcut tedavilere karşı dirençli hale geliyorlar.