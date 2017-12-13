Dinozorların Kanını Emen, 99 Milyon Yaşında Keneler Bulundu!

Keneler milyonlarca yıldır, diğer canlılara hastalık taşıyarak büyük bir tehdit oluşturuyorlar ve hayatta kalmak konusunda da gerçekten ustalar. Myanmar’da bulunan reçine fosilleri içindeki keneler ise bunun en somut kanıtı oldular.

Dinozorların kanını Dracula gibi emen küçük parazitler. Ölümcül olmak kesinlikle boyutlara bağlı değildir.

Oxford Üniversitesi Doğal Tarih Müzesi’nin araştırmacı olan Ricardo Fuante liderliğinde, adeta zaman yolcuğu niteliğinde bir keşif yapıldı. Milyonlarca yıl öncesinde bir ağaç reçinesine yapışıp kalmış ve bugüne kadar bir kehribar fosili haline gelmiş inanılmaz örnekler bulundu.

Kehribarlar, dinozor kanıyla beslenen kene örneklerini oldukları gibi korumuşlardı:

Dinozorların kanıyla beslendiklerine dair en önemli kanıt ise aynı kehribarlar içinde, modern kuşların atası olan Threpod cinsi dinozorun tüylerinin bulunması. Diğer bir deyişle keneler ve kuşlar arasında parazit ilişkisi milyonlarca yıl öncesine dayanıyor.

Myanmar’da bulunan bu kehribar örneklerinin 99 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Koleskiyoncular tarafından bulunan bu örnekler, bilim insanları tarafından satın alındılar. İlk etapta bu kenelerin içindeki kandan DNA örnekleri çıkartılması planlandı ancak başarılı olamadılar. Araştırmalar, daha önce bilinmeyen bir kene türünün de keşfedilmesi ile sonlandırıldı.

Deinocroton draculi adı verilen bu keneler, gerçekten de Dracula gibi kan emiyorlardı:

Dile kolay. Tam 99 milyon yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kehribarların içinde barınan küçük parazitler. O parazitler bugün hala hayattalar ve birçok antik tür arasından evrimleşmeden günümüze ulaşan ender türler arasındalar.