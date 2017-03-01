Dinozorların Gerçekten Nasıl Göründüğünü Çözmeye Çok Yakınız

Bilim insanlar, yeni bir araştırma yöntemi sayesinde dnozorların gerçekten nasıl göründüklerine dair en tutarlı verilere ulaşacağımız konusunda oldukça umutlular.

Bilim insanları, Dünya üzerinde yaşamış en etkileyici ve bilinmeyenler ile dolu canlılar olan dinozorların gerçekte nasıl benzediklerine dair en net sonuca ulaşmaya artık çok yakınlar. Ve bu konuda yardım aldıkları şey, dinozor fosillerine yansıtılan lazerler.

Bu lazerler sayesinde bilim insanları, dinozorlara dair bilinmeyen pek çok özellik ve detayı da öğrenebilecekler. Bunlar arasıda dinozorların vücutlarındaki etli kısımların gerçek şekilleri ve boyutları da bulunmakta.

Söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, Jura döneminde yaşamış Anchiornis türü küçük dinozorlara odaklanmış durumdalar. Lazer yöntemi sayesinde baget şeklindeki bacakları ve kuşlarınkini andıran kol yapıları ortaya çıkan Anchiornis'in uçabildiği düşünülmekte. Ayrıca bu araştırma sayesinde Anchiornis'e dair elde edilen veriler, günümüz kuşlarının evrimleşme sürecine de ışık tutacak ipuçları barındırmakta.

Adının anlamı 'kuşa yakın, kuşa benzer' olan Anchiornis'in şu ana kadar lazer yöntemi ile dokuz farklı fosili incelenmiş durumda. Elde edilen verilere göre ise günümüzdeki bir kuzgun ile hemen hemen aynı boyutlarda olan bu minik dinozorun 160 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Bilim insanları, Anchiornis'in günümüz, modern kuşlarına olan benzerliğinin de göz ardı edilemeyeceğini düşünmekte.

Araştırma ile ilgili Nature Communications'da yayınlanan makalede, Anchiornis'lerin bu çalışmada seçilmesinin en büyük nedeni olarak kuşların uçma kökenlerini anlama konusunda bilim insanlarına en fazla yardımcı olabilecek canlı olduğu ifade edilmekte.