Dinozorların Sonunu Zehirli Çiçekler Getirmiş Olabilir

Tabii ki dinozorları yeryüzünden silen şey bir göktaşıydı, bu konuda bilimin sunduğu veriler sayesinde hemfikiriz. Ancak yapılan yeni bir araştırma, dinozorların başının zaten zehirli çiçekler ve bitkiler ile dertte olduğunu ortaya koydu.

Hepimiz, dinozorları yeryüzünden silen şeyin, göktaşı olduğunu biliyoruz. Ancak bilim insanları dinozorların yok olmasına dair yeni bazı veriler elde ettiler. Bu verilere göre zehirli birçok bitki türünün dünya üzerinde varlığını göstermeye başladığı ilk dönemler, dünya üzerinde dinozor nüfusunun düşüşe geçtiği dönemin hemen öncesine denk geliyor. Otçul bazı dinozorların ise, bu bitkiler ile beslenerek zehirlendikleri düşünülüyor.

'Ideas in Ecology and Evolution' isimli dergide yayınlanan makale, dinozorların 'zararlı olabilecek besinleri ayırt etmeye dair görülerinin' ve tat alma duyularının yavaş gelişmiş olabileceğini ve bu bitkileri tüketirken ayrım yapamadıkları için de zehirlenmiş olabileceklerini ifade ediyor. Albany Üniversitesi profesörü Gordon Gallup, göktaşlarının reddedilemez bir sebep olduğunu ancak tüm dinozor türlerinin yok oluşunu aynı sebebe bağlamanın doğru olmayacağını düşünüyor. Bu araştırma ise, birçok dinozor türünün soyunun tükenmesinin farklı sebepleri olabileceğini gösteriyor.

Yine Gallup'a göre, dinozorların soyundan gelen bazı kuş ve sürüngen türleri ise zaman içerisinde 'zehirli olanı ayırt etme' konusunda evrimleşmiş. Kuşların zehirli olanları 'görsel hafıza' yolu ile ayırt ettiği ortaya çıkmış, Ancak daha büyük olan vahşi sürüngenler ise parçalayıp tadına bakarak deneme yolunda evrimleşmişler. Peki sizce dinozorların yok olmasındaki en büyük sebep nedir? Büyük bir göktaşı gelmeden önce, dev dostlarımız çoktan sayıca azalmaya başlamış olabilirler mi?