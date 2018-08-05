Dinozorların Yükselişinin ve Çöküşünün Kısa Bir Hikayesi

Gezegende 135 milyon yıl hüküm süren dinozorlar başta bir köpek kadar küçüklerdi. Bir gök taşı tarafından yok edildiklerinde ise boyutları çok daha büyük bir hal almıştı.

Jurassic ve Kretase dönemlerinin gerçek kralları dinozorlar, milyonlarca yıl dünyada hüküm sürdü. Filmlerden aşina olduğumuz Velociraptor, T-Rex gibi dev dinozorlar her zaman sandığımız kadar büyük değil, başta ancak bir köpek büyüklüğündeydi. Şimdi onların dünyayı fethedişlerine bir göz atalım.

Paleontologlar neredeyse her hafta yeni bir dinozor türü keşfetmeye başladı. Bu sayı kulağa fazla gibi gelse de burada 135 milyon yıl boyunca gezegende yaşamış bir türden bahsediyoruz. İlk dinozor 230 milyon yıl önce Triyas Dönemi’nde ortaya çıktı. Pangea daha 7 kıtaya parçalanmamıştı. Eoraptor, şu anki tahminlere göre ilk dinozordu ve cılızdı. İlerleyen 30 milyon yılda ilk memelilerle birlikte yeni yeni dinozor türleri gelişti ve evrendeki tüm hayat da onlarla birlikte değişime uğramaya başladı.

201 milyon yıl önce her şey değişti. Pangea parçalanmaya başladı, volkanik patlamalar görüldü ve gezegen 3 ila 4 santigrat derece ısındı. Bu süreçte gezegendeki yaşamın yüzde 30’u elendi, kalanı ise evrimleşmeye devam etti. O dönemin kralı Allosaurus’du. Pangea ayrılmaya devam etti, şu anki görünümüne yaklaştı ve dinozorlar giderek daha da büyüdü. Sonrasında ise yeni bir dönem başladı: Kretase.

Arjantin’de en büyük dinozor rekorunun sahibi Patagotitan 100 milyon yıl önce yaşadı. En korkutucu ve tarihin en büyük etoburu T-Rex ise 68 milyon yıl önce Batı ABD’de yaşıyordu. Asya’da ise küçük, kurnaz, valociraptor dolaşıyordu. Taa ki 66 milyon yıl önce Chicxulun astreoidi dinozorları yeryüzünden silene kadar. Onlardan geriye tek bir grup kaldı: Kuşlar.