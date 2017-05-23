Kafası Bir Kavanozda Saklanan Seri Katil: Diogo Alves

1800’lü yıllarda Portekiz’de yaşayan ve onlarca insanı öldüren Diogo Alves’in kopartılan kafası, o dönemden bu yana bir kavanoz içerisinde saklanıyor.

Tarih boyunca insanlara türlü işkenceler yaparak ölümlerine sebep olan seri katiller var olmuştur. Bazıları ise içinde biriktirdiği kötülüklerle benzerlerinden kendisinin ayrı bir yerde tutulmasını sağlar. 1800’lü yıllarda Portekiz’de yaşayan ve yaşadığı dönemde onlarca insanın ölümünden sorumlu olan Diogo Alves de onlardan bir tanesi.

Oldukça sorunlu bir çocukluk dönemi geçiren Alves, ilk cinayetini 1836 yılında işlemiş. Bir kişiyi gasp ederek soygun yapan Alves, ardından ileride ‘başını ağrıtmaması’ için öldürmüş. Bulunmaması için de cesedi 170 parçaya ayırmış.

Yaptıklarından haz duyduğunu fark eden Alves, daha sonra seri şekilde öldürmeye devam etmiş. İlk cinayetini işledikten sonra 3 yıl boyunca toplam 70 kişiyi öldürmüş ve hepsinin cesetlerini parçalarına ayırmış. 1841 yılının Şubat ayında yargılanan Alves’in idam edilmesine karar verilmiş ve o dönem yaşayan bilim insanları, Alves’in kafasının kesilerek bir denek olarak kullanılması yönünde fikir ortaya atmışlar. İstek kabul edilmiş ve Alves’in kafası gövdesinden ayrılmış.

Şu an Lizbon Müzesi’nde sergilenen Diogo Alves’in kafası, hala ürkütücü bir şekilde canlılığını koruyor.