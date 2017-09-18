KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, tasarımı tamamen kendilerine ait, uzunluğu 4 metre olan ve 6 kilowattlık batarya ile saatte 110 km hıza ulaşabilen bir otomobil ürettiler.

Üniversite bünyesindeki Ar-Ge Topluluğu tarafından tasarlanan ve Diriliş 1251 adı verilen otomobilin motoru, batarya sistemi, yerleşik şarj birimi, telemetresi, araç kontrol sistemi ve mekanik aksamı tamamen yerli.

Aracın tasarımının tamamen öğrencilere ait olduğunu belirten ve üniversite olarak yerli otomobil konusunda Konya’ya destek vermeye devam ettiklerini belirten KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklama ile şunları söyledi:

"Bu tarihi sorumluluğa Konya ev sahipliği yapmaya hazır. Kendi yerli otomobilimizi üretmemizin Türkiye için önemi üzerinde daha çok durmayı ve daha fazla çalışarak üniversite sanayi iş birliğiyle bu sorumluluğun üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Diriliş 1251 adlı aracımızı daha da geliştireceklerine dair inancımı kalbimde taşıyorum."

Diriliş 1251’le ilgili hazırlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.