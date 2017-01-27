Efsane Seri Devam Ediyor: Dirt 4, Haziranda Geliyor!

Codamasters’ın Colin McRae Rally serisini yenileyerek yepyeni bir seri olarak devam ettiği Dirt, 4. oyunu ile devam ediyor!

Yarış oyunlarının popüler türü olan ralli dediğimizde aklımıza ilk gelen Codemasters yapımı olan Colin McRae Rally serisi bildiğiniz gibi 2007 yılında Colin McRae: Dirt olarak yeni bir seri şeklinde karşımıza çıkarak devam etmekte.

Dirt, Dirt 2, Dirt 3, Dirt: Showdown ve Dirt Rally şeklinde devam eden seri Dirt 4 ile devam ediyor. 9 Haziran 2017 tarihinde piyasaya çıkacak olan oyun, daha geliştirilmiş ve daha gerçekçi olarak çıkacak. Oyunda 50 off-road aracı olacakken şimdiye kadar kesinleşen modeller ise Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 ve Audi Sport quattro S1 E2’nin olacağı açıklandı bile.

Your Stage modu sayesinde kendi ralli parkurunuzu da yaratabileceğiniz Dirt 4 PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarındaki yerini alacak.