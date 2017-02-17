Sanal Gerçeklikte Ralli Deneyimi: Dirt Rally VR Çıktı!

En popüler ralli oyunu olan Dirt Rally, artık PlayStation VR ve PlayStation 4 Pro uyumlu olarak yayınlandı!

Bu yılın ralli oyunu konusundaki en popüler yapımı olan Dirt Rally, artık resmen PlayStation VR uyumlu hale geldi. Oyunun tamamını PlayStation VR üzerinden oynayabileceğiniz güncellemesini alan Dirt Rally, aynı zamanda Co-Pilot modu ile ralli deneyimini bir de co-pilot gözünden görebilmenizi sağlıyor.

Bunun yanı sıra PlayStation 4 Pro için de grafik ve performans güncellemesi alan yapım PSVR ve PS4 Pro ile muhteşem bir sanal gerçeklikte yarış deneyimi sunacak. Dirt 4 öncesi en iyi ralli deneyimini vadeden Dirt Rally’nin VR oynanabilmesi için uygun fiyatlı bir ek paketi edinmeniz gerektiğini belirtelim.

Eğer PlayStation 4’te Dirt Rally sahibi iseniz buradan sadece 38.99TL ödeyerek ek paketi satın alabilir, eğer ilk defa alacaksanız buradaki bağlantıdan Dirt Rally PlayStation VR Bundle paketini 149TL’ye satın alarak sahip olabilirsiniz.