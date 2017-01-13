Toplanın, Yine Bedava Oyun Var: Humble Bundle Bu Sefer de DIRT Showdown’ı Ücretsiz Veriyor!

Humble Bundle son dönemlerde sunduğu bedava oyun serisine bu sefer de DIRT Showdown’u ekledi.

Son aylarda birçok farklı platformda bedava oyun dağıtımı görülüyorken bu bedava oyun dağıtımında en fazla dikkat çeken Humble Bundle yeniden bir oyunu daha ücretsiz sunuyor. 2012 yılında yarış oyunlarının yegane geliştiricisi Codemasters yapımı olan DIRT Showdown, 1 gün süre ile Humble Store üzerinden ücretsiz olarak temin edilebiliniyor.

Ralli deneyimini doruklarda yaşatan ve kendi döneminin en başarılı yarış oyunlarından biri olan DIRT Showdown, Steam’de 24TL satış fiyatına sahip iken Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilir ve oyunu süresiz olarak beleşe getirmiş olabilirsiniz.

Hemen buradaki bağlantıdan Humble Bundle hesabınıza giriş yaparak ya da yoksa üye olarak oyunu ücretsiz edinebilir, ardından vereceği Steam kodunu Steam’e ekleyerek oyuna bedavaya sahip olabilirsiniz.