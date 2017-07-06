Garip tasarımı ve mükemmel işlevselliği ile yeni nesil diş fırçanızla tanışın.

Diş fırçalamak aslında çoğu insanın bir numaralı alışkanlık problemlerinden. Buna sebep olan belki ayırılması gereken süre, belki de unutkanlık; ama alınması gereken sağlık önlemlerinin başında ağız bakımının geldiği de bir gerçek.

Geleneksel diş fırçalarının çeşitli üreticiler tarafından son yıllarda alışılmışın dışında geliştirildiğini görüyoruz. Gelişen teknoloji ve üretim bantlarının daha mekanik bir hal alması, firmaları rahatlatıyor olsa gerek.

Peki hem tüketicinin -yani kullanıcının- hem de üreticinin diş fırçalamak üzerine kurduğu temel yaklaşımda bir hata varsa? Belki de bu çağda dişlerimize sert plastikler sürtmek zorunda değiliz. Belki de çözüm bambaşka bir bakış açısında yatıyor. Merak etmeyin birileri çıkıp bunu da düşünmüş:

Amabrush adlı yeni bir Kickstarter projesi hedefini üçe katlayarak dikkatleri üzerine çekti. Amabrush, temel olarak tüm dişlerinizi kaplayan ağız koruyucusu gibi tasarıma sahip bir cihaz. Aslında biraz absürt bir tanım olacak ama, cihazı ağız bölgenize kurduğunuzda bir yetişkin emziği gibi dursa da 10 saniye içinde dişlerinizi fırçalayabiliyor. Üstelik kablosuz şarj ediliyor (Duy bunları Apple).

Ürünün kablosuz şarj cihazı ile birlikte fiyatı 113 dolar. Ancak diş fırçası ve diş macunu masrafından kurtulunca kısa sürede olmasa da kendini amorti edecekmiş gibi gözüküyor. Diş macunu ve diş fırçası üreticileri, bu paradigma kayması yaratan ürün hakkında muhtemelen çok iyi şeyler düşünmüyorlardır.