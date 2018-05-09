Dışarı Çıkmak Yerine Evde Oturmak Dünyayı Kurtarıyor

Araştırmacılara göre eğer dışarı çıkmaya üşenip evde oturup bir şeyler izleyerek veya yaparak zaman geçirme kararını sık sık alan biriyseniz, farkında olmadan gezegenimiz için de iyi bir şeyler yapıyorsunuz.

Hepimizin dışarı çıkmaya üşenip evde kalmaya karar verdiği günler olmuştur. Neticede evde kalıp dizi veya video izlemek, oyun oynamak, kitap okumak ya da bütün gün sosyal medyada ve genel olarak internette dolanmak çok da sıkıcı eylemler değil.

Şimdi sıkı durun... Bilim insanlarına göre tembellik yaptığımız bu günler, gezegenin geleceğini kurtarmamızı sağlıyor olabilir!

ABD'de yürütülen bir araştırmada, insanların evde geçirdikleri zamanın önceki yıllara göre giderek arttığı ortaya çıkarılmış. Araştırmada 10 yıl öncesine göre evde geçirilen sürenin yılda yaklaşık 8 gün arttığı ortaya çıkarılmış. Bu durumun enerji harcamasına yönelik etkisi de saptanmış ve ülke genelinde %2 oranında bir enerji tasarrufunun gerçekleşmesini sağladığı görülmüş.

Bu enerji tasarrufunun kaynağıysa evde kullanılan enerji miktarının, dışarıdaki çeşitli mekanların kullandığı enerji miktarlarından az olması. Evde kalındığında toplu taşıma veya özel araç kullanımı da olmadığı için ekstra bir enerji tasarrufu yapılmış oluyor.

Tüm bunlarda günümüz dünyasındaki teknolojik değişimlerin önemi büyük. Mağazaya gitmek yerine online alışveriş yapılması, dışarıda yemek yerine eve sipariş verilmesi, evden çalışanların sayısının artması, filmlere gitmek yerine evden dizi ve film takip etmek gibi pek çok aktivite neticesinde, insanlar zamanla dışarıya çıkmaya daha üşenir hale geliyor. Bu durum özellikle 18-24 yaş arası gençlerde çok daha sık görülmekte.

Sonuç olarak, bundan sonra dışarı çıkmak istemeyip evde kaldığınızda, çıkmanız için ısrar eden arkadaşlarınızı gezegenin geleceğini kurtarma bahanesiyle savuşturabilirsiniz!