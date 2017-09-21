Diş Çürüğünü Önleyecek Bir Aşı Geliştirildi!

Dişçi koltukları çoğu insanın korkulu rüyalarıdır. Aslında sağlığımızın büyük bir parçası olan ağız bakımını ertelemek, o koltuğa daha sık oturmamıza neden olur. Diş doktorları her ne kadar çok uyarsalar da, diş bakımını ısrarla erteleyen insanların sayısı çok fazla.

Rutin bir şekilde ziyaret etmemiz gereken diş doktorlarına çürük şikayetiyle gitmemek büyük başarı doğrusu. Bazı insanlar dişlerine ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, diş yapılarından dolayı çürük sorunu yaşarlar. Bu nedenle dişçi koltuğunu sevmeyen kesimin ufak bir parçası, zorunlu olarak çürük tedavisi görüyor. Peki çürüklerinizin sebebi ne olursa olsun bir aşı sayesinde bir daha çürük tedavisine ihtiyaç duymayacağınızı söylesek?

Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü’ünde görevli araştırmacılar, böyle bir aşı üzerinde çalışıyorlar ve yeni sonuçlarını kamuoyuyla paylaştılar. Araştırmacılar, diş çürüğünün gelişimini önlemek için proteinlerin birleşmesinden yola çıkan bir teknik geliştiriyorlar. Ayrıca çürüklere neden olan Streptococcus mutans bakterilerini de yok etmeyi amaçlıyorlar.

Söz konusu bakterilerin ürettiği proteinleri dışarıdan takviye ile engelleyecek teknik, ağızda yaralanmalara yol açan yan etkilere sahip. Ekip, şu anda o yaralanmaları en aza indirgeyecek bir ek yöntem arayışına girmiş durumda. Bunun için uzmanlar, fareler üzerinde yapılan deneylerde aşı prototipini burun yoluyla uyguladılar.

Sonuç olarak çürükelere neden olan bakterilerdeki protein üretiminin %64.22lik bir kısmı engellenmiş oldu ve başarılı örneklerin %53.9’luk kısmında yan etkiler gözlemlendi. Genel olarak bu tekniğin yüksek oranlarda koruma sağlamadığı gözlemlense de Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çürük, önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor.





Okul çağındaki çocukların %60 ila %90’ı, normalde yetişkinlik çağlarında yaşamaları gereken çürükleri erkenden yaşıyorlar. Bu nedenle söz konusu çürük aşısından çok sayıda insan yararlanabilir. Gelişmeler umut verici olsa da, aşının klinik testlerine başlamak için biraz daha vakte ihtiyaç var. Bir kere mükemmelleştirildiğinde ise çürük hastalarına rahatlıkla uygulanabilecek.

Özellikle temel sağlık hizmetlerine erişimi olmayan bölgelerde kullanılması beklenen ilaç, nadiren diş hekimi gören insanlara yardımcı olacak. Uzmanlara göre yine de düzenli diş bakımının yerine geçecek bir şey henüz keşfedilmiş değil.