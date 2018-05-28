Dişçi Korkusu Dişçinizin Performansını da Kötü Etkileyebilir

Dişçi korkusu, toplumda yaygın olan bir korku. Bugünlerdeyse, bu korkuya sahip olanları biraz daha korkutabilecek bir araştırma yayınlanmış durumda.

Her ne kadar günümüzde gelişen teknolojiyle beraber diş operasyonları da giderek daha acısız hale gelmeye başlasa da, dişçi korkusu hala son derece yaygın. Bu korkuya sahip olan insanlardan biriyseniz, bu araştırma tam olarak sizleri ilgilendiriyor.

Diğer çoğu memeli için hayli önemli olan koku duyusunun, insanlar için de biz fark etmesek bile önemli olduğuna dair pek çok araştırma bulunuyor. Bu araştırmada da koku duyumuz başrolde. Uzmanlara göre korktuğumuzda, etrafımıza bir tür koku yayıyoruz ve bu koku, çevremizdeki insanların da daha stresli olmasına yol açıyor.

Dişçiye gittiğimizde de korkuyorsak, yaydığımız kokular dişçimizin beyninde işleniyor ve stres hormonlarının devreye girmesine neden oluyor; bu da dişçinizin performans düşüklüğü yaşamasına ve operasyon sırasında hatalar yapma ihtimalinin artmasına neden oluyor.

Araştırma ekibinin başındaki isimlerden Valentina Parma, konuyla ilgili "Bu buluş, vücudumuzdan salınan kokularda bulunan kimyasal sinyallerin çevremizdeki insanları da etkileyebileceğine dair ilk kanıt olma özelliğini taşıyor." diyor.

Sonuca götüren araştırmalarda, 24 dişçilik öğrencisinden iki farklı tişörtü deney ekibine vermeleri istendi. Tişörtlerden biri, stres yapmalarına neden olacak zor bir sınav esnasında giydirilirken, diğeri rahat ve stressiz bir derste giydirildi.

Daha sonra tişörtler, 48 farklı cansız mankene giydirildi. 24 farklı dişçilik öğrencisi, biri stresli anda giyilmiş tişörte sahip olan, biriyse sakin derste giyilmiş tişörte sahip olan cansız mankenler üzerinde diş operasyonları gerçekleştirdi.

Öğrencilerin performansları notlandırıldığında, stresli anda giyilmiş tişörtlere sahip olan cansız mankenler üzerinde yapılan operasyonlarda, dişçilik öğrencilerinin çok daha fazla hata yaptığı gözlemlendi. Tişörtlere sinen kokular, öğrenciler farkında olmasalar da bilinçaltlarını etkiliyordu.

Araştırmacılar uzman dişçilerin bu durumdan ne derece etkilendiğini henüz bilmiyor, ancak sonraki araştırmalar bu konuya odaklanacak. Şimdilik size önerimiz, korkunuzu biraz daha yatıştırmaya çalışmanız, en azından kendiniz için...