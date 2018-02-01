Epeyce sevilen sesli grup sohbet uygulaması Discord'a, Spotify desteği geldi.

Discord'un ne olduğunu muhtemelen oyun dünyasına yakın olanlar epey iyi biliyorlar. TeamSpeak'e benzer ancak ücretsiz bir sesli sohbet odası kurma uygulaması olan Discord, son dönemlerde Twitch desteğiyle de birlikte, özellikle de oyun camiası tarafından epeyce sahiplenildi. Ancak Discord, kullanıcılarına her geçtiğimiz gün bizce eşsiz özellikler getirmeye devam ediyor.

Discord'un resmi Youtube kanalına yüklediği duyuru videosuna göre, şimdi de uygulamaya Spotify desteği geldi. Aynı Twitch hesabınızda olduğu gibi, eğer Discord hesabınızı Spotify hesabınızla eşleştirirseniz, dinlediğiniz müziği Discord'daki arkadaşlarınız görebilecek. Şarkının adı, dakikası ve diğer bilgileri gibi şeyleri paylaşabileceğiniz bu özellik sayesinde, diğer kişiler sizin profilinizde dinlediğiniz şarkıyı Spotify üzerinden sizinle birlikte isterse dinleyebilecekler.

Ayrıca eğer Spotify premium üyesiyseniz, diğer Discord arkadaşlarınıza (veya seçtiğiniz odalara) eğer server size aitse, Spotify üzerinden müzik yayını da yapabileceksiniz. Tek yapmanız gereken Discord'un "Ayarlar" kısmındaki "Bağlantılar" bölümünden Spotify'ı seçerek geri kalan işlemleri halletmek. Daha sonra yine aynı sekmeden müzik yayını gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Discord'a Spotify desteği iyi oldu mu?