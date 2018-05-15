Discord, 1 Yıl İçerisinde Kullanıcı Sayısını 3’e Katladı

Özellikle takım oyunlarında kullanılan ve sesli iletişimi sağlayan uygulama, son bir yıl içerisinde kullanıcı sayısını üçe katladı. Bu artışta ise Fortnite ve Twitch’in büyük katkısı olduğu düşünülüyor.

Discord şimdilerde oyun oynamanın ve izlemenin adeta bir parçası haline geldi. Uygulama aslına bakarsanız birçok kişi tarafından biliniyor ve sıklıkla kullanılıyordu, ancak işin içersine Fortnite ve Twitch girince, Discord’un kullanıcı sayısında büyük bir patlama yaşandı.

Mayıs 2017’de 45 milyon kullanıcı sayısına sahip olan uygulama, 2018 Mayıs ayında bakıldığında 135 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Her gün 19 milyon insanın kullandığı belirtilen uygulamanın bu denli adını duyurması ve büyük kitlelere hitap etmesi ise şüphesiz ki büyük bir başarı.

Discord, gücünün kaynağını Fortnite ve Twitch’den almış gibi görünse de, PUBG, Rainbox Six Siege ve Vainglory gibi takım içi iletişim gerektiren oyunlar tarafından da kullanılıyor. Ancak her alanda gördüğümüz gibi bu alanda da Discord’un nefret dolu fanları ortaya çıktı ve uygulamanın kullanılmaması gerektiğinin altını çizdiler. Öte yandan kullanıcılar bu hitaba kulak asmamış olacak ki, uygulama yükseliş çizgisini hız kesmeden ilerletmeye devam ediyor.