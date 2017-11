Discord Kullanmak Artık Çok Daha Kolay!

Discord kanallar arasında gezmeyi kolaylaştırdı ve oyun sekmeleri ekledi.

Anlık grup konuşma programı olan Discord'un yeni güncellemesi ile oyunlar arasında gezinebiliyor, oynanan oyunları izleyebiliyor ve grup davetleri atılabiliyor. 45 milyona yakın kullanıcısı olan Discord tarafından, Rich Presence olarak adlandırılan özellik, oyunların ve kullanıcıların daha kolay entegrasyonunu sağlayan bir yazılım geliştirme kitidi olarak tanımlanıyor.

Rich Presence özelliği sayesinde arkadaşlarınızın devam eden oyunlarını görebilir ve arkadaş koduna ihtiyaç duymadan onlarla konuşabilirsiniz. Bu sayede Discord, kullanımını kolaylaştırmakla kalmayıp açılan pencere sayısını da azaltmış oldu. Öncesinde Discord ile topluluk oluşturmak kullanıcıları gerçekten zorluyordu.

Discord ile ortak çalışan 15 ten fazla geliştirici var. Call of Duty: WWII, Larian Studios for Divinity: Original Sin 2 ve Overkill for Payday 2 uygulama içerisine entegre edilen oyunlar arasında bulunuyor. Şimdilik PUBGCorp, Valve ve Blizzard, uygulama ile beraber çalışmıyor ancak yakın zamanda onların da bu aileye katılması bekleniyor. PUBG için savaş gemilerinde Discord entegrasyonu çalışmalarına başlandı. Discord, daha fazla geliştiricinin Rich Presence programına katılmasını ve SDK kodunu web sitesinde kullanıma açmasını umuyor.