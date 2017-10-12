Discord'da Oyun Yapımcıları İçin Onaylanmış Server Desteği

Discord, oyun yapımcıları ve dağıtıcıları için, onaylanmış server özelliğini getiriyor.

Teamspeak ve Ventrillo'ya benzer anlık grup konuşma programı Discord, yayınlandığından bugüne kadar, özellikle de oyuncular arasında oldukça popüler bir yazılım haline geldi. 45 milyona yakın kullanıcı barındıran Discord, kullanıcı sayısının büyük bir kısmının bilgisayar oyuncusu olduğunu da farkında olan bir şirket. Bu yüzden oyun dünyasıyla ilgili çok önemli yenilikler yapmaya da devam ediyor.

"Onaylanmış Server davetiyesi örneği"

Şimdi de oyun yapımcıları ve dağıtıcıları için, "onaylanmış server" özelliği getirecek olan firma yetkilileri, popüler oyunların "topluluk" oluştururken yaşadığı en büyük problemi çözebilecek bir platform. O sorun ise aslında topluluk içi moderasyon. Çünkü oldukça gelişkin moderatör botlarına sahip olan ve kullanımı da oldukça kolay olan Discord için gerçek moderatörler atanması gerekmiyor.

"Onaylanmış Server'lara ulaşabileceğiniz listenin bir örneği"

Bu gibi avantajlar sayesinde, Playerunknown’s Battlegrounds, Minecraft, Supercell ve Offworld gibi oyunlara ait, yapımcıları tarafından özellik duyurulduğu anda açılan onaylanmış kanallar, Discord'un bu özelliğini daha yaygın bir alanda kullanacağımıza işaret. Özellikle de tamamen bedava kullanımıyla bizim de oldukça takdir ettiğimiz programın "onaylanmış server" özelliğine ise, eğer bir oyun geliştiricisiyseniz ve her hangi bir PC market platformunda yayınlanmış oyununuz varsa buradaki bağlantı üzerinden başvurabilirsiniz.