Çiftleşmek İçin İki Erkeğin Ortak Çalıştığı Kuş Familyası

Mızrak kuyruklu manakin kuşları dişilerini etkilemek için 2 erkekten oluşan gruplar halinde dolaşıyorlar ve birlikte dans edip ötüyorlar.

Orta ve Güney Amerika ormanlarında bulunan mızrak kuyruklu manakin kuşları, çiftleşmek için çoğu hayvan türünde bulunmayan bir sisteme sahipler. Bu kuşlar dişilerini etkilemek için 2 kişilik organize gruplar halinde çalışıyorlar. Başka bir bakışla insanların kullandığı kanat adamı taktiğine benzer bir yol izliyorlar.

Tallahassee'deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde bir hayvan davranışları uzmanı olan Emily DuVal, mızrak kuyruklu manakin kuşlarını yakından inceledi. Yaptığı araştırmalar sonrasında bir kuşun alfa ve diğerinin beta pozisyonunda olduğuna ve her zaman dişilerin alfalarla çiftleştiği sonucuna ulaştı. Ayrıca birlikte dans ve düet yapan kuşlar hem görsel hemde işitsel bir şölen sergiliyorlar.

Aralarında yaklaşık 4 inch mesafe bırakan iki erkek birlikte ötmeye başlıyorlar. Bir dişinin dikkatini çekmeyi başardıktan sonra, alfa erkek ötmeyi bırakıp 11 farklı figür içeren dansına başlıyor. Bu sırada beta erkek öterek ona ritim tutuyor. Alfa erkek dişiyle birlikte oradan ayrıldıktan sonra beta erkek kendisine yeni bir yol arkadaşı buluyor.

Ayrıca araştırmalar alfa erkeklerin çok daha kısa süre yaşadıklarını ortaya koydu. Hepsi için geçerli olmasa da, ilerleyen dönemde bazı betalar ömürlerinin sonuna doğru alfalığa yükselebiliyor. Araştırmalar hala alfalık ve betalık durumunun neye göre belirlendiğini saptamaya çalışıyor.