Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in, Suudi Arabistan ile bir ticari krize neden olan tweeti, ilk tespitlere göre Kuzey Amerika ülkesine 20 milyar dolara mal oldu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in, Suudi Arabistan güvenlik makamlarını bazı insan hakları aktivistlerini serbest bırakmaya devam etmesi ile başlayan Kanada-Suudi Arabistan krizi tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanların ilk tespitlerine göre iki ülke arasındaki krizin Kanada’ya maliyeti 20 milyar dolar seviyesinde.

Kanada-Suudi Arabistan krizi ilk olarak Suudiler’in Kanada’dan satın alacağı 928 adet Light Armoured Vehicles-LAV adlı hafif zırhlı araç teslimatını etkiledi. Suudiler’in söz konusu siparişi iptal etmesi, Kanada’nın 15 milyar dolarlık bir gelirden mahrum kalmasına neden oldu. Üretim aşamasında olan LAV’ların siparişinin iptal edilmesi, 2 bin 470 kişinin işinden olmasına neden olacak.

Suudi Arabistan, ticari ilişkileri dondurma kararı ile birlikte Kanada’da devlet bursa ile eğitim gören Suudi öğrencilerin de ülkeyi terk edeceğini, bu tür programlara kayıtlı olanların başka ülkelere nakli için acilen bir program hazırlanacağı açıklandı. Suudi öğrenciler Kanada’nın en büyük 6. öğrenci topluluğunu oluşturuyordu ve ülkeye maddi katkıları 500 milyon dolar seviyesindeydi.

Suudi haber ajansı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Birleşik Devletler ve Kanada’nın Suudi Sağlık Ataşesi Dr. Fahd bin İbrahim Al Tamimi, Suudi Arabistan'in Kanada'daki tüm tıbbi çalışmalarını durdurduğunu ve ülkedeki Suudi hastaların en kısa sürede farklı bir ülkeye nakledileceğini duyurdu.

Avrupalı tahıl tüccarları ise aldıkları resmi talimatlar doğrultusunda Suudi Arabistan Tahıl Kurumu'nun Kanada'dan buğday ve arpa ithalatını durduracağını dile getirdiler. Kurun tarafından yapılan açıklamada, ‘’Suudi Arabistan Tahıl Kurumu, 7 Ağustos 2018 Salı günü itibariyle, Kanada menşeli buğday unu veya arpa yemi kabul etmeyecek.’’ ifadelerine yer verildi.

Kanada İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Kanada ile Suudia Arabistan arasında 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Uzmanların yorumlarına göre iki ülke arasında yaşanan kriz, LAV siparişlerinin de iptal edilmesi ile birlikte Kanada’ya 20 milyar dolara mal olmuş durumda. Uzmanlar, bu bedelin büyümesinden endişe ediyorlar.