Çavuşoğlu: “Uruguay’a Kaçan Sahtekarın Ensesindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ı hedef göstererek bu suçlunun yakalanması için çalışmalar yürüttüklerini, Uruguay’da bir büyükelçilik açacaklarını belirtti.

Ülkemizde binlerce Çiftlik Bank mağduru bulunuyor. Paralarını 2’ye 3’e katlamak isterken ellerindekinden de olan vatandaşlar, bu mağduriyetlerini gidermenin yollarını arıyorlar. Çiftlik Bank mağdurlarının yüreklerine su serpen açıklama ise Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. AKP Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu kişiler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da da olmak üzere, tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sıra Uruguay’da. Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin birçoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptı zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerde ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, enselerindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.

Yurt dışında aranan terör örgütleri ile birlikte Aydın’ın da ismini söyleyen Çavuşoğlu, Uruguay’da bir büyükelçilik açıp bu suçlu ismi yakalamak istediklerini belirtti. Türkiye’nin Uruguay’da bir büyükelçilik açması, en iyi senaryoda bile biraz zaman alacaktır. Bu süreçte, Türkiye’yle iletişimi bulunmayan Aydın'ın başka ülkeye sessiz sedasız gitme ihtimali bulunuyor.