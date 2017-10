Disnayland'a Gelecek Star Wars VR Deneyimine Ait Fragman

Star Wars evrenine girmek isteyenler için en gerçekçi deneyim olacak Star Wars VR'a ait fragman yayınlandı.

Avatar, Jurassic Park gibi efsane filmlere yapılan özel parklarla adından bir hayli söz ettiren DisneyLand’e yeni bir oyuncak geliyor.

Disney, şimdi de Star Wars VR fragmanını yayınladı. Anaheim’daki Downtown Disney’de ve Orlando’daki Disney Springs’de olacak yeni oyuncak, ekip olarak Star Wars maceralarına atılmanızı sağlayacak.

Lucasfilm, ILMxLAB ve The VOID ile birlikte Star Wars: Secrets of the Empire isimli geniş çaplı bir sanal gerçeklik deneyimi üzerine çalışıyor.

Fragmanın gösterdiği gibi siz ve 3 arkadaşınız daha The Void’in VR teçhizatı(bir sırt çantası ve VR gözlüğü) sayesinde Stormtroopers olacak ve istihbarat toplayacaksınız.

The VOID, VR teknolojisi ile fiziksel bir alanı eşleştirerek ortaya büyük bir olgusal ortam yaratıyor. Her duvarın ve her kapının gerçek dünya ile sanal dünya arasında eşleştirildiği bir ortamda, gerçekten Star Wars evrenini yaşayabileceksiniz.

Deneyim muhteşem bir şey olsa da pek ucuz olduğu söylenemez. Yaklaşık 30 dakikalık bir deneyim için kişi başı 30 dolar ücret ödemeniz gerekli. Tek başınıza girmeyeceğiniz düşünüldüğünde 4 kişilik bir ekibin yarım saatlik eğlencesi 120 dolar olacaktır.

Yine de böylesine özel bir deneyim için ödenemeyecek rakamlar değil. Secrets of the Empire, 16 Aralık’ta Orlando’da, 5 Ocak’ta ise Anaheim’da açılacak. Biletleri şu anda ön siparişle satın alabilir.