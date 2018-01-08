Disney’den Irkçılık Kokan ‘Beyaz Black Panther’ Fiyaskosu!

Marvel Sinematik Evreni’ne Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmiyle hızlı bir giriş yapan Black Panther, solo filmine kavuşmak üzere. Bu nedenle karakterin oyuncak ve aksesuar üretimini hızlandıran Disney, çok küçük bir ayrıntı yüzünden büyük bir fiyaskoya imza attı.

Son yıllarda sinema dünyasında ırkçılık ve cinsiyetçiliğe ilişkin sayısız skandal yaşandı. 2017 yılında gösterime giren Get Out filmi, basit bir korku filmi gibi görünse de temelde verdiği ırkçılık karşıtı mesajlarla çok sevilmişti. Star Wars serisinin son halkalarında siyahi başrol tartışmaları Oscar ödül törenine gölge düşürmüştü. Anlayacağınız Holywood’da hala insanların ten renklerinden dolayı tartışıldığı bir ortam var.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya, Disney’in yakında solo filmi gösterime girecek olan Black Panther karakteri için piyasaya sürdüğü bir rozetle sarsıldı.

Afrika kökenli olan ve hayali ülke Wakanda doğumlu baş karakter T’Challa (Black Panther), söz konusu rozette beyaz tenliydi:

Disney kahraman rozetleri pek çok ülkede koleksiyonerler tarafından satın alınan önemli pazarlama araçlarından birisi haline geldi.

Babası Wakanda’nın kralı olan ve hikayeye göre sonradan ABD’ye gelip üniversite eğitimi alan T’Challa’nın beyaz tenli olma ihtimali yoktu. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde ilk kez gördüğümüz karakter, belki beyaz tenli kahramanların arasında ün kazandı, fakat yakında vizyona girecek filmdeki bütün karakterler zaten siyahiydi.

Bu hatayı hangi kafayla yaptı bilinmez ama Disney, tepkilerin artmasından sonra rozet ürününü inceleme altına almaya karar verdi.

13 dolar karşılığında alıcı bulan bu rozette Black Panther maskesi giyen kişi ana karakter haricinde birisi de olamazdı. Çünkü senaryoda öyle bir hikaye bulunmuyordu. Skandalın hemen ardından internet satışı durdurulan ürün, lisanslı Disney ürünleri satan satış noktalarına çoktan dağıtılmıştı.

Eğer dünya çapında işler yapıyor ve modern sinema tarihinin en etkili kahramanlarını beyaz perdeye uyarlıyorsanız, en ufak ayrıntıya bile dikkat etmeniz gerekiyor.

Muhtemelen Disney’in bu fiyaskosundan sorumlu olan kişi de oyuncaklarla ilgilenen siyahi düşmanı bir ürün müdürüdür. Irkçılığın hala bu kadar popüler olduğu dünyada hala Nazi’lerin hayatta olduklarını düşündüğümüzde, böyle ufak sürprizler bizi artık şaşırtmamaya başladı.

Disney üzerine düşeni yapıp yakın zamanda bir açıklama sunmalıdır. Bu arada 16 Şubat'ta vizyona girecek olan Black Panther filmi hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara bırakabilirsiniz. Ayrıca Avengers halkasında sonun başlangıcı olacak Infinity War filminin fragmanını da aşağıya bırakalım: