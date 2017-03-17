Disney'in Büyüleyici 'Avatar' Temalı Parkı Açılıyor!

5 devam filmiyle seri haline gelmesi beklenen Avatar dünyası Disney'in ellerinde hayat buldu.

Çıktığı yıl olan 2009’da sinemada görsel efekt konusunda devrim yapan film Avatar’ın yapımcı şirketi Disney, bir seri olarak devam edeceği kesinleşen filmin atmosferini birebir deneyimleyebileceğimiz bir park inşa etti.

Walt Disney World Resort içerisinde bulunan park bir görsel efekt devini gerçeğe dönüştürdü. Avatar'ın büyülü dünyası Na-vi’leri yaşadığı ve filmin geçtiği gezegen Pandora'ya 27 Mayıs’ta kapılarını açacak park şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

Park’ın Pandora atmosferine ait yağmur ormanı içerisinde tekne turları, gökyüzünde yer çekimine meydan okuyan dağların altında yürüyüş parkurları ve Avatar dünyasına ait bir çok deneyimi sunması bekleniyor. Pandora yolculuğunun sonunda çaldığı müzikle ormana pozitif enerji gönderen bir Na'vi şamanı katılımcıları bekliyor olacak.

Disney Parkları ve Tatil Köyleri Başkanı Bob Chapek, yeni yapılan parkın bulunduğu yer olan Florida beldesi için bir turizm sıçraması oluşturacağını söyledi.

Avatar serisinin devamında çıkacak filmlerin tanıtımı adına yapılan park film hakkındaki beklentileri yükseltmiyor değil doğrusu. Serinin devam halkaları bir ertleme olmazsa şu tarihlerde vizyona girecek: Avatar 2 Aralık 2018’de, Avatar 3 2020'de, Avatar 4 2022’de ve son olarak Avatar 5 de 2023 yıllarında izleyiciyle buluşacak.