Disney’e Fox’u Satın Alma Konusunda Büyük Rakip Çıktı!

Disney, geçtiğimiz aralık ayında 52 milyar dolarlık rekor bir teklifle Fox’u satın alma işlemlerinin onaylandığını duyurdu. Ancak sürece ABD’nin ve dünyanın en büyük televizyon medyası devlerinden olan Comcast katıldı ve 60 milyar dolarlık teklifte bulundu.

Hepimiz, Marvel Sinematik Evreni’nde X-Men ve Deadpool gibi karakterlerin, Avengers karakterleriyle bir araya gelmesini bekledik. Çizgi roman dünyasında işler öyle ilerlerken Avengers karakterlerinin yapım haklarını elinde bulunduran Disney, X-Men karakterlerini elinde bulunduran Fox’a 52 milyar dolarlık rekor bir teklifte bulundu. Bu teklif, iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandı, satın alma süreci başladı.

Nitekim işler sadece çizgi roman karakterlerinin aynı şirkette toplanmasıyla sınırlı değil. Ortada büyük bir medya birleşmesi var ve her an her şey olabilir. TV programlarından bu zamana kadar çekilmiş bütün filmlere kadar her şey Disney’in eline geçiyor. Buna Avatar serisi ve Simpsons gibi yapımlar da dahil.

52 milyar dolarlık teklif bir rekordu ve her şey yolunda gidiyordu derken Comcast, 60 milyar dolarlık bir teklifle kafaları karıştırdı. Henüz netleşmeyen ve resmiyeti açıklanmayan Disney ve Fox ilişkisini Comcast bozabilir. Comcast, ABD’nin ve dünyanın en büyük televizyon şirketlerinden birisi. Onu hepimiz CNBC-e kanalıyla tanıyoruz.

Disney’in Fox’u satın almasını sadece filmler değil, şirket birleşmesi gözüyle inceleyecek olursak, pek çok prosedürün aşılması gerektiğini anlıyoruz. Anlaşma şu anda Fox hissedarlarının elinde olduğundan, Comcast’in yüksek teklifi işleri karıştırabilir ve bugüne kadar oluşan bütün beklentiler boşa çıkabilir.

Routers’a göre Comecast, bu ciddi teklifine çok güveniyor. Sürecin Haziran 2018’de netleşmesi bekleniyor. Disney, Comcast’in teklifine nazaran izleyicilere sinema dünyalarını birleştirerek daha çok şey vadediyor. Zira izleyiilerin ne istediği medya şirketleri için çok önemliyken, para mevzusu her şeyi değiştirebilir. Sonuçta Disney, olası bir X-Men Avengers birlikteliğinde sadece kendi kasasını dolduracak. Belki de bu filmlerin gelirlerine Fox’un hissedarlarını ortak ederek kalıcı bir çözüme ulaşabilir. Aksi takdirde 8 milyar dolarlık fark, her şeyin suya düşmesine neden olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Fox tarafından çekilen Deadpool 2’nin yıldızı Ryan Reynolds, film içinde Disney ile ilgili bir şakanın sonradan kaldırıldığını açıklamış ve konuyla ilgili sıkıntısını dile getirmişti.