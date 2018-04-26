Disney Research, MIT Media Lab ve Carnegie Mellon Üniversitesi, fiziksel deneyimleri simüle eden yeni bir ceket geliştirdiğini duyurdu. ‘Kuvvet ceketi’ adı verilen ceket sayesinde hareketleriniz simüle edilebilecek.

2 büyük teknoloji devi olan Disney Research, MIT Media Lab ve Carnegie Mellon Üniversitesi iş birliği içerisinde yeni bir giyilebilir teknoloji ürünü geliştirdiğini duyurdu. ‘Kuvvet ceketi’ adı verilen ceket, bilgisayar tarafından da kontrol edilebilecek. Tüm hareketlerinizi simüle eden ceket ile birlikte artırılmış gerçeklik gözlüğü kullanımı da daha gerçekçi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

İçerisinde sensörler bulunduran giyilebilir teknoloji ürünü; sarılmayı, yumruk atmayı ve vücudunuzda sürünen bir yılan hissini simüle edebiliyor. Dediğimiz gibi bilgisayar ve yazılım bağlantılı olan ceket, 5 kilo ağırlığında ve 26 hava bölmesi bulunduruyor. Bunun dışında şişirilip, söndürülebilen valf sistemine sahip olan ürün ayarlanabilir bölmelere de sahip.

Araştırmacılar ceketi test etmek için kar topu dövüşü oyunu, yılan simülatörü ve büyüyen kaslar simülasyonu dahil olmak üzere üç adet artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirdiler. Ancak ceketin ağırlığının fazla olması, giyilebilir teknoloji ürününün kullanıcı dostu olmasına engel olduğu görüldü. Bu bağlamda ceketin üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi, artırılmış gerçeklik kullanımına daha uygun olacağı düşünülüyor.