Disney'in, 21st Century Fox'un eğlence mal varlıklarını satın alacağına dair haberlere burun kıvıran Netflix hissedarları, hisselerin %2.37 değer kazanmasını sağladılar.

Perşembe günü bir açıklama yapan Disney, 21st Century Fox’un eğlence varlıklarının bir çoğunu 52.4 milyon dolara satın almayı planladığını bildirmişti. Bir çok kişi bu girişimin, Netflix’le yakın gelecekte yaşanacak bir savaşa işaret olarak yorumlamıştı.

Netflix yatırımcıları ise Disney-Fox anlaşmasının ifade ettiği duruma burun kıvırıyor gibi görünüyorlar. Zira açıklamanın ardından Netflix’in hisseleri %2.37 oranında artış kaydederek 192.38$’a ulaştı.

Bir çok alıcı, 21st Century Fox’u almak için etrafına üşüşmüşlerdi ama Disney bu konuda kararlı davrandı. Bunun nedeni ise video yayını servisinin 2019 yılında faaliyete geçecek olması. Disney daha önce yaptığı açıklamada, sahip olduğu içeriği Netflix’ten alarak, kendi yayın servisinde yayınlamaya devam edebileceğini söylemişti. Disney, 21st Century Fox’un varlıklarını, kendi içerik zincirine dahil ederek Netflix’e ciddi bir rakip olabilir.

Disney, Fox’un eğlence varlıklarının büyük bölümünü satın alıyor. Bunlar arasında firmaya çok sayıda yeni fikri mülkiyet kazandıracak olan Fox’un film stüdyosu da bulunuyor. Sektörde yer alan diğer firmalar ise birleşme ve satın almaları takip ederek, yapabilecekleri olası en büyük tekliflerini belirlemeyi tercih ediyorlar gibi görünüyor.

Netflix hisseleri bu yıl %50.88 oranında değer kazanmıştı.