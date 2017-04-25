Disney, yeni tanıttığı projeksiyon teknolojisi sayesinde geleneksel makyaj tasarımını ortadan kaldıracak ve her şeyi ışığa çevirecek.

Son zamanlarda gelişme göstermeye başlayan projeksiyon teknolojisine Disney’den önemli bir adım geldi. Korkutucu palyaço makyajını bir üst seviyeye taşıyan Disney, Disney Research ekibi tarafından geliştirilen yeni projeksiyonu ile fiziksel makyaj yerine “ışıkla boyamak” olarak nitelendirilen yeni teknolojisini duyurdu. Sahne makyajının gelecekte sinema ve tiyatro yapımlarında kullanılması bekleniyor. Özel plastik makyajların saatler sürdüğü ve cilde inanılmaz zararlar verdiği düşünülürse, ışıkla boyama sanatı, gelecekte çok daha fazla kullanılacaktır.

Bu teknolojinin benzeri, bu yılın başında Lady Gaga’nın Superbowl performansı sırasında kullanıldı. Japon görsel stüdyosu WOW tarafından geliştirilen özel teknoloji ile birlikte Lady Gaga’nın yüzünde kırmızı bir şimşek oluşturuldu. Superbowl gibi tüm dünyanın takip ettiği bir şovda tanıtılan teknoloji sayesinde tüm dünyanın dikkatini çeken proje, henüz erken safhalarını yaşıyor diyebiliriz.

Bu noktada en büyük zorluk, aktörün pozu ile eşleşen görüntünün oluşma süresi olarak gösterilebilir. Disney, gecikmelerin ortadan kaldırılması için algoritmaların karmaşık yapısını kısıtlayarak tahminler yapmak ve küçük ayarlamalar yapmak için zamanla ölçümler kullanan “Kalman Filtreleme” yöntemini kullanıyor.

Disney Researh Başkan Yardımcısı Markus Gross yaptığı açıklamalarda, bu teknolojinin kalitesini yükseltmenin yeni adım olduğunu açıkladı. Gelecekte istediğimiz alanı projeksiyonlarla boyayarak, sanal gerçeklik gözlüğü yerine bizzat boyanmış dünyanın içinde etkileşim gösterebileceğiz.