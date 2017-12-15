Disney’in Fox’u Satın Alması, Ne Anlama Geliyor?

Fox, günümüzün en büyük izlenebilir içerik üreticilerinin başında gelen dev bir şirketti ve dün yapılan resmi açıklamalara göre bir başka köklü dev Disney tarafından satın alındı. Bu durum Fox’un elinde bulunan bütün yapım haklarının Disney’e geçmesi demek. Evet, süper kahraman dünyaları dahil.

Geçtiğimiz hafta Disney’in Fox’u satın aldığı ya da alacağına ilişkin resmi olamayan bir takım söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Hatta böyle bir durumda neler olabileceğine ilişkin sağlam bir öngörü çıkartmak zordu. Çünkü her iki şirket de sinema ve televizyon dünyasının en büyüklerinden.

Hugh Jackman’ın Wolverine rolü üzerinden yaptığı eski açıklamalardan hareketle, kedisini efsanevi rolde fakat bu kez Avengers’ın olduğu Marvel Sinematik Evreni’nde göreceğimizi düşünüyorduk.

Fakat her iki şirket, bu karakterden ve X-Men serisinden daha fazla içeriğe sahip. Sadece izlediğiniz filmlerin başında aşağıdaki videoyu kaç kere gördüğünüzü düşünün:

İşte bu Fox, Disney’e satıldı. Bakalım bu durum biz izleyicilere nasıl yansıyacak?

Televizyon Dünyası:

20th Century Fox, aslında televizyon dünyasında daha zengin yayın ağına sahip. Haber, belgesel, dizi, film derken onlarca ülkede yayın yapıyor. Bu şirket, televizyon dünyasının en büyük imparatorluklarından birisi.

Şirketin küresel çapta başarılar elde eden Empire, New Girl ve Family Guy gibi yapımları var. Devam eden süreçte sözleşme gereğince, sinemadan daha karlı olan TV sektöründe Fox’un adı yaşayacak gibi duruyor.

Ancak Disney ile yapılan anlaşma, Fox’un içeriklerinin yayınladığı diğer televizyonlarda yaptığı anlaşmaların sonlanması demek. Bu nedenle Disney, Fox’un ürettiği içeriklere yeni bir yer bulmak zorunda.

Sinema Dünyası:

Disney, 20th Century Fox'u satın alırken, Fox Searchlight ve Blue Sky Studios gibi küçük stüdyoları da yanında alıyor. Fox Searchlight, geçtiğimiz yıllarda en iyi film Oscar’ını kucaklayan 12 Yıllık Esaret gibi önemli yapımlara sahip bir alt stüdyo.

Bir animasyon binası olan Blue Sky Studios Fox’un animasyon ve çizgi filmler konusunda elini güçlendiren yerdi. Disneyin edindiği en büyük Fox yapımları ise Avatar, Alien, Predator, Maymunlar Gezegeni, Assasin’s Creed, Hitman gibi yapımlar oldu. Yani inanılmaz işleri hiç uğraşmadan satın aldı.

Ve tabii ki asıl soru: Süper kahramanlar bu işten nasıl etkilenecekler?

Dürüst olmakta fayda var ki, süper kahraman filmlerini seven birçok kişi için yapımların birleşme ihtimalleri heyecan verici oluyor. Disney’e ait olan Marvel Studios’un X-Men filmini Avengers dünyasında, tıpkı çizgi romanlardaki gibi görmek muhteşem olacaktır. Ancak bu konuda önemli detaylar da var.

Şüphesiz Avengers, Marvel dünyasında merkezi süper kahraman ekibidir, ancak tüm çizgi roman uyarlamalarından önce Marvel Comics'in en çok satan kitapları her zaman X-Men ve Örümcek Adam oldu.

Marvel'in Örümcek Adam’ı Avengers’a dahil etmek için Sony ile yaptığı özel anlaşma, eşi görülmemiş bir şeydi. Ancak Disney ve Fox, Örümcek Adam’ın bu durumundan çok daha farklı. Çünkü şirket evliliği söz konusu ve gözümüzü daha büyük birlikteliklere çevirmek durumundayız.

Marvel'ın yakında X-Men evrendeki karakterlerden Storm ve Wolverine gibi sembolik isimler canlandırması söz konusu. Logan filminde aslında kendi yapımlarına kavuşacağını anladığımız Laura karakteri, Deadpool’un devam filmleri ve daha nicesi Disney’in, yani Avengers filmlerinin mimarının elinde.

Bundan sonra sinema dünyasında olacakları büyük bir ilgiyle takip ediyor olacağız. Bence siz de öyle yapın. Çünkü hep arzuladığımız, çizgi roman tadında filmler yakındır.