Disney'in İlk 4K Blu-Ray Filmi Galaksinin Koruyucuları Vol.2

Filmin yönetmeni James Gunn'ın doğruladığı bu haber Disney evreninde yeni bir kapı aralayabilir.

Film sektörünün en çok para kazanan şirketi konumunda olan Disney, sonunda televizyonlar için 4K Ultra HD filmler çıkarıyor. Disney son birkaç yıldır piyasaya sürdükleri filmleri, nedeni bilinmemekle birlikte 1080p kalitesinde çıkarıyordu. Bu olay sonunda Marvel Sinematik Evreni’nin yönetmeni James Gunn’ın doğrulaması ile kalkmış durumda. James Gunn, kısa süre önce yayınlanan Galaksinin koruyucuları Vol 2. filmini 4K UltraHD olarak çıkacağını belirtti.

Filmin başarılı atmosferini çok daha iyi şekilde algılamamızı sağlayacak 4K Ultra HD, en canlı renkleri ve karanlık siyahları bizlere sunacak.

Disney’in bu hamlesi ile birlikte diğer filmler için de bir umut ışığı doğdu. Bundan sonraki Marvel filmleri ve Star Wars gibi filmlerin de 4K Ultra HD kalitesinde yayınlanması bekleniyor. Geriye sadece bu kaliteyi destekleyen bir televizyon almak kalıyor.

Filmin DVD, Blu-Ray ve Ultra HD Blu-Ray sürümlerinin 22 Ağustos’ta çıkacağı düşünülüyor, ancak Disney'den henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. İlerleyen zamanlarda filmin DVD çıkışları hakkında bilgiler gelecektir.