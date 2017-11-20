Disney, Yeni Filmi A Wrinkle in Time'ın Fragmanını Yayınladı

Disney'in masallar diyarından fırlamış yeni filmi A Wrinkle in Time'ın fragmanı yayınlandı.

Geçmişin birbirinden ünlü hikayelerinin günümüzde büyük ticari projelerde kullanılmasına devam ediliyor. Hollywood’un elinde çekilecek yeni bir hikaye kalmadığından beri uyarlama senaryoları daha sık görmeye başladık. Elbette bir filmin uyarlama olması onun kötü olduğu anlamına gelmez. İşte yine kaliteli bir iş görmeyi beklediğimiz Maleleine L’Engle’ın tüm dünyada 23 milyondan fazla satan çocuk kitabı A Wrinkle in Time’ın Hollywood uyarlamasına ait ilk fragman yayınlandı.

Dünyaca ünlü yıldızların oyuncu olarak yer aldığı filmde Oprah Winfrey, Mindy Kaling, Reese Witherspoon, Chris Pine gibi oyuncular yer alıyor. Filmin başrolüne baktığımızda ise, son yıllarda büyük bir çıkış yakalamayı başarmış Storm Reid’i görüyoruz.

Reid’in filmin baş kahramanı Meg Murry’yi canlandırdığı Hollywood uyarlamasında, Murry’nin kaybolan bilim insanı babasını (Chris Pine) aramak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Bu yolculukta paralel evrenler, uzay yolculukları ve çok daha fazlası bulunuyor.

Filmin hikayesine kısaca göz atmamız gerekirse; filmde Meg’in babası yıldızlara seyahat etmenin yollarını arıyor. Bu arayış, daha sonra karanlık güç tarafından yakalanacak olan uzun mesafeleri anında aşabilen tesseract’ı yapmasını sağlayor. Bu icadın ardından kaybolan babasını bulmaya çalışan küçük bir kız, bütün bir evrende maceraya atılıyor.

Ava DuVernay tarafından yönetilecek filmin senarist koltuğunda Jennifer Lee yer alıyor. Lee, daha önce Karlar Ülkesi filminin yönetmenliğini yapmıştı. A Wrinkle in Time, ülkemizde 20 Nisan 2018’de vizyona girecek.