Disney Karakterleri 2017'de Yaşasaydı Nasıl Olurdu?

Disney karakterleri 2017'de yaşasaydı, karşımıza çok farklı görüntüler çıkardı. Bir sanatçı bu konu üzerine düşündü ve karakterleri günümüz için yeniden canlandırdı.

Disney karakterleri, sahip oldukları kendilerine has özellikleri ve görünümleriyle, çizgi film severleri ekranlara bağlıyor. Ayrıca her karakterin yaşadığı dönemin farklılığı ekranlara yansımakta. Bu noktada da, "eğer karakterler, 2017'de yaşasaydı nasıl olurdu?" gibi bir düşünce doğuyor.

Bir sanatçı bu konu üzerine epey düşünmüş olmalı ki, Disney karakterlerinin adeta günümüz versiyonlarını tekrar canlandırıyor. Karakterler, sahip oldukları özellikleri korusalar da, artık farklı şekilde kullanıyorlar.

İşte Disney karakterleri 2017'de yaşasaydı, bu şekilde olabilirdi: