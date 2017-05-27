Disney, Karayip Korsanları 5'in Çalındığını Yalanladı!

Karayip Korsanları 5 filminin yayıncılığını üstlenmeye hazırlanan Disney, hacklenerek filmin çalındığını reddetti.

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın önde gelen yayın ve yapım şirketlerinden biri olan Disney'in hacklendiği ve Karayip Korsanları 5 filminin çalınarak internete sızdırıldığı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Disney, böyle bir hacklenme olayının olmadığını söyledi.

Hatırlayacağınız üzere bir hacker grubu sadece Karayip Korsanları 5'i hacklediğini öne sürmekle kalmamış, aynı zamanda filmi torrente verdiğine dair de bazı iddialar paylaşmıştı. Ancak Disney kanadından açıklamayla birlikte bu hafta itibariyle vizyona giren Karayip Korsanları 5 filminin çalınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı söyleniyor.

Tabii ki Disney, Karayip Korsanları 5'in adını açık açık vererek 'bu film internete sızdırılmadı' şeklinde bir açıklama yapmış değil. Ayrıca bazı kişiler, Disney'in hackerlara belli bir bedel ödediğini ve bu bedel karşılığında bu tarz bir açıklama yaptığını söylüyor.

Disney gerçekten hacklendi mi hacklenmedi mi bilmiyoruz ama 'hacklenme' olayıyla çok konuşulan Karayip Korsanları 5 filmi bu hafta dünyada ve Türkiye'de vizyona girdi. Açıkçası bu saatten sonra filmin çalınıp çalınmadığı izleyiciler açısından pek de bir anlam ifade etmiyor.