Disney, Star Wars Filmlerini 2024'e Kadar Yayınlayamayacak

Disney, 2016 senesinde gerçekleştirdiği bir anlaşma sebebiyle, 2024 senesine kadar Star Wars filmlerini kendi yayın servisinde yayınlayamayacak.

Disney, geçtiğimiz senenin sonlarında gelen bir haberle kendi yayın platformunu kurmaya hazırlandığını açıklamıştı. Tüm Disney yapımlarının artık yalnızca bu platformda yer alacağını açıklayan şirket için aslında bu hamle son derece mantıklı çünkü Netlix gibi pek çok platform yerine kendine para kazandırmak akıllıca bir hamle. Ancak ne yazık ki Star Wars filmleri, 2019'da yayına başlayacak platformda 5 sene boyunca yer alamayacak.

Disney 2016 senesinde ana hikayeyi anlatan orijinal Star Wars serisinin TV yayın haklarını 2024'e kadar Turner Broadcasting'e devretmişti. Ardından kendi yayın platformunu açma kararı alan Disney için bu detay can sıkıcı olmalı çünkü en çok izlenen ve ilgi çeken seriler arasında yer alan Star Wars, Disney için büyük bir kaynak.

Yine de Star Wars'ın son filmleri ve Marvel'in Disney'in hak sahibi olduğu filmleri de ilk etapta platformun dikkat çekmesi ve tercih edilmesi için yeterli olacaktır. Konuyla ilgili bir diğer gelişme ise Disney'in Netflix'le olan anlaşmasını artık yenilemeyeceği haberi oldu. Yani artık hiçbir Disney filmi Netflix'e eklenmeyecek ve bu da Netflix içi kötü bir haber diyebiliriz.