Disney Konuşabilen Duvar Teknolojisi Geliştirdi

Disney, elektronik cihazlarla ve insanlarla etkileşime girebilen interaktif duvar teknolojisi geliştirdi.

Yüzyıllar boyunca duvarlar, sanatçıların çalışma alanı olmuştur. Şimdiyse Disney duvarların sanattan daha fazlasını sunması için yapay zeka destekli duvarlar tasarlıyorlar. Bu yeni duvarlar dokunma ve hareketle etkileşime geçeceği gibi doğrudan akıllı cihazlarla da kontrol edilebilecek.

Disney, Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla birlikte “Wall ++” isimli yapay zeka destekli ve geniş ölçekli algılama sistemine sahip duvarlar geliştirdi. Kullanıcılarıyla interaktif iletişime geçebilen bu duvarlara dokunduğunuzda değiştiğini fark edebilir hatta gizli kapılardan içeriye girebilirsiniz.

Wall ++, elektronik sinyalleri kablosuz olarak izleme ve çeşitli cihazlardan gönderilen komutları algılama yeteneğine sahip. Bu duvarlar içerisine gizli şeyler saklamak ve başkalarını izlemek için büyük bir potansiyele sahipler.

Duvarlar kullanıcılarına iletkenlik özelliği içeren bir boyayla boyandıktan sonra Wall ++ özelliği göstermeye başlıyorlar. Bu özel boyanın fiyatıysa metrekare başına 20 dolar. Ayrıca kullanıcılarına hayal ettikleri birçok şeyi sunabilen duvarlar için özel sensörlerinde kullanılması gerekiyor. Henüz toplam net maliyet için bir açıklama yapılmadı. Ancak geliştirme aşamasında olan teknolojinin, piyasaya sürülmesinin ardından detaylı fiyat hakkında bilgi sahibi olacağız.