Disney, Deadpool 2'nin +18 Olacağını Açıkladı!

Disney CEO'su Bob Iger, Marvel'ın +18 filmler yapabileceğini ve Deadpool'un Marvel'ın +18 film kategorisindeki yüzü olabileceğini açıkladı.

20th Century Fox’un satılması ile birlikte pek çok yayın ağı, kanal ve film hakları Disney’e geçmiş oldu. Fakat Türkiye’deki izleyiciler olarak bizi asıl ilgilendiren konu hakları Fox’ta bulunan filmler Disney’e geçtiğinde ne olacağı.

En çok merak edilen konu ise bir anti-kahraman olan ve +18 olarak vizyona giren Deadpool karakterine, aile dostu yapımlarıyla bilinen Disney’de ne olacağı. Pek çok kişiye göre Disney, Deadpool filmlerini +13 yaş sınırına çekerek anti-kahraman özelliğini yok edecek.

Neyse ki Disney CEO'su Bob Iger yüreklere su serpen açıklamayı yaptı. Deadpool’un yapım hakları hakkında konuşan Iger, +18 bir film yapmakla ilgili bir sorunları olmadığını belirtti. Kısaca Disney, Deadpool’un ana dokusunu bozmadan +18 bir film yapacak.

Muhabir Ben Fritz’in söylediğine göre Bob Iger, satış işlemi ile birlikte Deadpool’un Marvel markası altına girdiğini ve gelecekte de bunu temsil edeceğini söyledi. Iger ayrıca Deadpool’un Marvel’ın +18 kategorisindeki markası olabileceğini belirtti.

Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, Fox’un Disney’e satışı ile ilgili sosyal medyada pek çok kez paylaşımda bulunmuştu. Satış anlaşması ilk ortaya çıktığında Reynolds, ‘Bunun Deadpool’u nasıl etkileyeceğini merak ediyorum.’ demişti.

Anlaşma gerçekleşmek üzereyken ’Deadpool ve Mickey Mouse arasındaki patlamaya hazır cinsel gerginliği ortaya çıkarma vakti’ yazan Reynolds, satış gerçekleştikten sonra ise Deadpool’un DisneyLand’dan atılırken ki bir fotoğrafını paylaştı.