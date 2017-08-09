Disney, Marvel ve Pixar Filmleri Netflix'ten Kaldırılacak!

Disney, kendi yayın servisinin daha çok izlenmesi için haklarına sahip olduğu filmleri Netflix'ten kaldırmayı planlıyor.

Disney'in kendi yayın servisi çok yakında hizmete girecek. 2018 yılının başında ESPN ile MLB, NHL, MLS, tenis ve üniversite oyunları gibi 10000'in üzerinde spor etkinliği yayını yapacak yayın servisi, 2019 yılı itibariyle Disney'in kendi içeriklerini yayınlamasıyla devam edecek.

Şirket her ne kadar kendi içeriklerini yalnızca kendi yayın servisinden göstermeyi planlasa da 2012 yılında Netflix ile yaptığı anlaşma sebebiyle Disney, Marvel, Lucasfilm ve Pixar filmlerine özel erişim iznine sahip. Disney'in filmlerini Netflix'ten çekmek için nasıl bir hamle yapacağı henüz bilinmiyor.

Netflix'in kütüphanesinde halihazırda Narnia Günlükleri, Kayıp Balık Dory, Karayip Korsanları gibi pek çok popüler Disney filmleri bulunuyor.

Disney, zengin içerik kütüphanesiyle Netflix ve Hulu gibi servislere ciddi bir rakip olabilir. Elbette içeriğin kaliteli olması kadar yayın servisinin kaliteli hizmet vermesi de son derece önemli.