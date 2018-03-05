Mary Poppins Return’ün ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, 1964 yapımı orijinal filmden esinlenmeler içeriyor.

1964 yılında çıkan ve bir nesli kendine hayran bırakan Mary Poppins geri dönüyor. Aradan geçen 54 yılın ardından tekrar sinemaseverlerle karşılaşmayı bekleyen Mary Poppins, 2018’in sonlarına doğru Mary Poppins Return ismiyle sinemaseverlerle buluşacak. Orijinal filmde elindeki şemsiyeyle bulutlara uçabilen bir cadı olan Poppins, iki çocuğa dadılık yapmaya başlayarak bu çocuklarla birlikte eğlenceli maceralara çıkıyor. Uzun süredir görselleriyle bekleyenlerin sağlam bir şekilde geldiğinin sinyallerini veren efsane filmin yeni versiyonu, yayınlanan fragmanı ile klasik seriye bir hayli sadık kalacağını göstermiş oldu.

28 Aralık 2018’de izleyicilerin karşısına çıkacak Mary Poppins Returns’de, son derece kaliteli bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Emily Blunt tarafından canlandırılan yeni Mary Poppins filminde Meryl Streep, Colin Dirth, Emily Mortimer, Dic Van Dyke gibi oyuncular yer alıyor.

Orijinal film, o dönemin en ünlü türlerinden olan müzikal bir türe sahipti. Yeni filmin içerisinde elbette müzikalden esinlenmeler olacaktır, ancak bu oranın orijinal filmdeki kadar olması beklenmiyor. Eğer sizler de kült filmlerden olan Mary Poppins’in yeni filmini merakla bekliyorsanız, aşağıdan filmin fragmanını izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.