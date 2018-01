Disney Streaming Servisi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Özellikle FOX'u ve şirkete bağlı yapımları satın almasıyla inanılmaz bir atağa kalkan Disney, Netflix'e rakip olabilmek için hamlelerine devam ediyor.

Disney, 2019 yılında kullanıma sunmasını beklediğimiz ve Star Wars serileri başta olmak üzere, bünyesinde bulundurduğu bütün yapımların izlenebileceği bir yayıncılık servisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Alt kuruluşu olan BAMTech Media'ya bu konuyla alakalı yatırımlar yapmaya devam eden Disney, kadrosuna önemli isimleri de katıyor.

Son olarak, daha önce Apple ve Samsung'un benzer departmanlarında uzunca tecrübe edinmiş olan Kevin Swint'i bünyelerine dahil ettiler. Swint, daha önce 5 yıl boyunca Apple'ın iTunes Movies departmanında görev yaptı. Bunun dışında, Samsung'un Milk Video servisiyle ilgili de çeşitli çalışmalar yürüten Swint'in Disney'e bu alanda büyük bir güç katması bekleniyor.

Her ne kadar milyar dolarlık önemli bir şirket olsalar da, daha önce hiç içli dışlı olmadıkları bir konuya el attılar ve bunun altından kalkmak için, alanında uzman kişilere ihtiyaçları olduğunu çok iyi biliyorlar. Bünyesinde barındıracağı yüzlerce markadan ötürü, Netflix'e dişli bir rakip olacağına kesin gözüyle bakılan bu 'streaming' servisi için şu an için bildiğimiz tek şey, şirketin CEO'su Bob Iger'in açıkladığına göre, Netflix'ten daha ucuz bir tarife belirleneceği. Bu sene içerisinde Disney'in video servisi ile ilgili net bilgiler gelmesini bekliyor ve istiyoruz. Nitekim her rekabet, beraberinde kaliteyi ve ucuzluğu da getirecektir.