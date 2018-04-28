Disney'in tema parklar için teknoloji geliştiren ekibi Disney Research, yumuşak robot gelişimine ve üretimine katkıda bulunacak bir robotik kol tasarladı.

Disney’in Big Hero 6 isimli ödüllü animasyon filminde, robot dendiğinde kafamızda canlanan görselden çok daha farklı bir robot vardı. Bu robot, tanımlara uymasa da gerçekleşebilecek yeni bir yumuşak robot tasarımına ilham kaynağı oldu. Disney Research, tasarladığı bu yeni yumuşak robotik kol sayesinde robotların hissedebilmesi ve tepki vermesini sağlamayı hedefliyor.

Kolun tasarımı henüz yalnızca bir prototip ve %100 gerçekçi değil ancak proje oldukça dikkat çekici. Düzenek olarak da oldukça basit bir temele dayanan kol, etrafında sarılı olan ve hava ile dolu bir yumuşak doku sayesinde basınç durumunu ölçerek yaralanma ve hasar durumlarını önleyebilecek. Araştırma ekibi, projenin amacının insanlar ile etkileşime geçebilen ve etraftaki nesneleri manipüle edebilen bir robot yaratılması olduğunu söylüyor.

Robotik kolun parmakları yumuşak ve sert iki farklı dokunun aynı anda kullanılabildiği bir 3D yazıcıda üretilmiş. Parmakların içindeki basınç sensörleri, uygulanan basınçları ölçecek ve parmakların aynı zamanda nesneleri kullanırken tamamen kavrayıp kavramadığını tespit edecek.

Bu robotik kol henüz geliştirme aşamasında, üretildiği malzemeler sürekli kullanıma uygun değil ve tamamen uygun materyaller henüz belirlenebilmiş değil ancak ekip, amaçlarının 'daha yumuşak ve hissedebilen' robotların yapılabileceğini göstermek olduğunu ve bunu başardıklarını düşünüyor.