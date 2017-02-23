Club Penguin'den 29.1 Saniyede Nasıl Banlanırsınız?

Disney'in popüler oyunu Disney's Club Penguin'den 30 saniye içinde sonsuza dek (aslında söz konusu durumda 29 Mart'a kadar) kovulmak mümkün.

Disney'in gençlere odaklı Club Penguin sosyal ağından 30 (aslında tam olarak 29.1 saniye) saniye içinde nasıl kovulursunuz? Bir ipucu verelim: Dijital korsanlık.

Doom ve Super Mario Bros gibi oyunlarda, 1990'lı yıllardan beri insan üstü performans gösteriliyor. Bazı oyuncular, bu performansı yetenekleri ve azimleriyle elde etse de bazıları yan yollara kayıyor. YouTube yayıncısı Kevin Y, Club Penguin'de birkaç komut dosyası kullandı ve 30 saniyeden kısa bir sürede yasaklanmayı başardı(!). Kevin Y, bunu yasaklı bir kullanıcının hesabını ele geçirerek yaptı.

Ancak, aslında çok daha hızlı bir şekilde yasaklanmak da mümkün. Kevin Y.'nin videosunu izleyip bazı yorumları okursak süreyi 20 saniye civarına çekmek mümkün. Kevin, e-posta aktivasyonunu atlamak için bir yol bulunursa sürenin kolayca söz konusu seviyeye indirgenebileceğini düşünüyor. Kevin, ihtiyacınız olan bazı komutları Github'a da yükledi. Yönergeye buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Lakin bu garip şöhreti edinmek istiyorsanız acele edin, zira Club Penguin sunucuları 29 Mart'ta kapatılacak.