Star Wars Evrenine Yeni Bir Animasyon Serisi Katılıyor

Disney, yakın gelecekte vizyona girecek olan Han Solo: A Star Wars Story'nin heyecanını yaşarken filmin evrenine yeni bir animasyon serisiyle ek yapmak istiyor.

Dünya üzerinde milyonlarca hayranı olan Star Wars'un yeni filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 25 Mayıs'ta vizyona girecek. Filmin yaratıcısı olan Disney, 4 Mayıs Star Wars günü yaklaşırken yeni bir açıklamayla hem hayran kitlesini artırmayı hedefliyor hem de filme daha çok insanı çekmek istiyor. Star Wars: Resistance adı verilen yeni bir animasyon serisinin bu sonbaharda televizyondaki yerini alacağını duyuran şirket, oldukça akıllı bir adım atmışa benziyor. Bu sonbaharda Disney Channel'da prömiyeri olacak dizi, Disney XD'de düzenli olarak yayınlanacak ve muhtemelen 4 sezon sürecek.

Disney'e göre anime esintileri taşıyacak olan dizi, 2015 yılında vizyona giren Star Wars: Güç Uyanıyor'un öncesinde geçecek ve Kazuda Xiono adlı genç bir Direniş pilotuna odaklanacak. Bununla birlikte dizide popüler droid BB-8'in önemli bir karakter olarak rol oynayacağı ifade ediliyor.

Dizi, II. Dünya Savaşı'nda bir uçak tamircisi olan büyükbabasının hikayesinden esinlenen ünlü animasyon yöneticisi Dave Filoni tarafından çekilecek. Filoni daha önce Star Wars: Rebels ve Star Wars: Klon Savaşları'nın da yönetmenliğini üstlenmişti. Disney, Star Wars'un haklarını elinde bulundurmasından bu yana çok eleştirilse de halen evreni genişletmeye ve yeni bir şeyler katmaya devam ediyor.