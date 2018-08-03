Disney Star Wars'un Yayın Haklarını Düzenleyecek

Birçok ülkede faaliyet gösteren yayıncı kuruluş Turner, Star Wars'u hem online hem de televizyon üzerinden yayınlama hakkına sahip. Disney ise bu durumu değiştirmek istiyor.

Basına yansıyan haberlere göre Disney, Turner Broadcasting’in Star Wars filmlerinin haklarını geri vermesini istediği bildiriliyor. Bloomberg'in yaptığı habere göre Walt Disney Company, Turner Broadcasting'in Star Wars filmlerini yayınlama haklarını veren 2016 anlaşmalarını ayarlama konusunda bir sorgulama yaptı.

AT&T'nin sahip olduğu Turner, şu anda ABD'de TNT ve TBS'nin yanı sıra internet üzerinden yayın yapan kablo ağlarında, çoğu filmin gösterimi için 2024'e kadar hak sahibi durumunda. Bir Disney temsilcisi ise mevcut Turner anlaşmasını, mevcut pazar ve iş ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde değiştirmeye yönelik bir konuşma gerçekleştiğini ve şu ana kadar kablolu televizyon penceresine ilişkin hakların geri alınması hakkında bir tartışma yapılmadığını söyledi.

Disney, kendi yayın hizmetini başlatma planlarını duyurmasından önce 2016 yılında Turner, 275 milyon dolar değerinde olduğu söylenen bir anlaşma ile Star Wars'un haklarını satın almıştı. Disney'in Netflix ile olan anlaşması ise yıl sonunda sona eriyor ve 2019 senesinde şirket kendi yayın hizmetini başlatmış olacak.