Disney, Stratejik Değişiklikler Yapacağını Duyurdu!

Fox'u satın almasıyla medya dünyasında büyük ses getiren Disney bu sabah yaptığı açıklamayla, teknolojik yenilik, küresel genişleme, yüksek kaliteli içerik ve doğrudan tüketiciye dağıtım alanlarındaki mevcut önceliklerini daha iyi yansıtabilmek için işinin stratejik bir şekilde yeniden düzenleneceğini duyurdu. Bu açıklama bir Netflix rakibi anlamına geliyor.

Star Wars'u elinde bulunduran ve geçtiğimiz aylarda Fox'u satın alan Disney, yeni bir atılımla yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda dev medya şirketi, işlerini döst farklı segmentte yeniden örgütleyecek: yeni bir doğrudan tüketici iş kolu ve uluslararası, Disney Parkları, Deneyimler ve Tüketici Ürünleri; Medya Ağları; ve Studio Gösterisi. Disney, değişikliklerin hemen gerçekleşeceğini de belirtti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Robert A. Iger, “Dünya çapında tüketicilere hizmet vermek, büyümeyi arttırmak ve hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için daha etkin, küresel bir çerçeve oluşturarak, işimizi geleceğe stratejik olarak konumlandırıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Iger, “Şirketimiz için içerik motorları olarak hizmet veren benzersiz Studio ve Media Networks'ümüzle, doğrudan tüketiciye dağıtım platformlarımızın yönetimini, dünyanın dört bir yanındaki eğlence ve spor içeriklerinin tüketicilere ulaştırılması için teknoloji ve uluslararası operasyonları, her zamankinden daha fazla seçenek, kişiselleştirme ve rahatlık ile birleştiriyoruz" dedi.

Disney, geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği doğrudan tüketiciye servisiyle 2019 yılında Netflix'i geçmeyi planlıyor. Zira şirket, elinde bulundurduğu yüksek sermaye ile daha tanınmış oyuncular ve oldukça özgün senaryolarla bunu başarabilir. Ancak Netflix'in de öyle kolay lokma olmadığını söylemek gerekiyor. Yeni segment, Studio Entertainment ve Media Networks gruplarının oluşturduğu içerik için dağıtım kolu olarak hizmet verecek. Ayrıca, Disney’in uluslararası medya işini, yakında başlatacak olan Netflix rakibini, Disney’in Hulu’daki hissesi ve yakında piyasaya sürülecek ESPN yayın hizmeti gibi doğrudan tüketicilere yönelik teklifleri de içeriyor. Siz ne düşünüyorsunuz Disney'in bu hamlesi yayıncılık alanında yeni bir akımın başlamasına neden olur mu?